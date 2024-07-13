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        Tekirdağ'da anız yangınında 2 bin dönüm tarım alanı zarar gördü

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve polisin TOMA ile müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 17:52 Güncelleme: 13.07.2024 - 17:55
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        Tekirdağ'da anız yangınında 2 bin dönüm tarım alanı zarar gördü
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve polisin TOMA ile müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 bin dönüm tarım alanı zarar gördü.

        Çorlu'nun Yenice Mahallesi Karatepe mevkisinde biçilmiş buğday tarlasında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. İtfaiyecileri, yangına müdahale ederken, Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar takviye olarak gönderildi. Bölgeye çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin yerleşim bölgesine ilerlemesini önlemek için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla alevler kontrol altına alınıp söndürüldü. Yaklaşık 2 bin dönüm tarım alanının zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları yapıldı. Çorlu Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk, olay yerine gelip çalışmaları takip etti. Jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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