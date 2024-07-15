Polisten kaçan hükümlü takiple yakalandı; o anlar kamerada

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde polisin 'dur' ihtarından kaçan ve takip sonucu durdurulan otomobilde 2 kişi gözaltına alındı. Birinin 5 yıl hapis cezası bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanma anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi Tahtacılar Sokak üzerinde durumundan şüphelendiği bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp aracı ile birlikte kaçan sürücü takibe alındı. Yaşanan takip sonucu duran otomobilde sürücü inip kaçarken, diğeri polis tarafından yakalandı. Kaçan sürücü de kısa sürede ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede araç sürücüsü R.B.'nin 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.