Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Polisten kaçan hükümlü takiple yakalandı; o anlar kamerada

        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde polisin 'dur' ihtarından kaçan ve takip sonucu durdurulan otomobilde 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 18:39 Güncelleme: 15.07.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisten kaçan hükümlü takiple yakalandı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde polisin 'dur' ihtarından kaçan ve takip sonucu durdurulan otomobilde 2 kişi gözaltına alındı. Birinin 5 yıl hapis cezası bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanma anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi Tahtacılar Sokak üzerinde durumundan şüphelendiği bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp aracı ile birlikte kaçan sürücü takibe alındı. Yaşanan takip sonucu duran otomobilde sürücü inip kaçarken, diğeri polis tarafından yakalandı. Kaçan sürücü de kısa sürede ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede araç sürücüsü R.B.'nin 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Aracın kaçması ve şüphelilerin yakalanma anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çeşme'de facia! Orman yangınında 3 kişi öldü
        Çeşme'de facia! Orman yangınında 3 kişi öldü
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Bahçeli'den özel harekâta ziyaret
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Yanlış uygulanan botoks "taksirle yaralama" sayıldı
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla cephesinden En-Nesyri açıklaması!
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        Aynı yönde gidiyorlardı... Öldüren kaza kamerada!
        "Konu tatlıya bağlandı"
        "Konu tatlıya bağlandı"
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        İbrahim 10, Kemal 11 yaşındaydı! Yaya geçidinde dehşet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        21 senede 27 anjiyo! 74 yaşında hayatının şokunu yaşadı
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        İzmir'deki akım dehşetinde 15 santimden gelen ölüm!
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        3 çocuk evde, baş başa tatildeler
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" tamamlandı
        Tekirdağ'da "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" tamamlandı
        Tekirdağ'da "15 Temmuz: Milletin Zaferi, Anlam ve Mahiyeti" konferansı düze...
        Tekirdağ'da "15 Temmuz: Milletin Zaferi, Anlam ve Mahiyeti" konferansı düze...
        Tekirdağ'da anızda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da anızda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde vakit geçiriyor
        Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde vakit geçiriyor
        Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı
        Tekirdağ'da firari hükümlü yakalandı