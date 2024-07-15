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        Tekirdağ'da altyapı çalışmasında toprak kaydı; 1 ölü, 2 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde fabrikaların atık sularının tahliye edileceği kanalın yapımı sırasında göçük meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 19:40 Güncelleme: 15.07.2024 - 19:45
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        Tekirdağ'da altyapı çalışmasında toprak kaydı; 1 ölü, 2 yaralı
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        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde fabrikaların atık sularının tahliye edileceği kanalın yapımı sırasında göçük meydana geldi. Toprak yığını altında kalan işçilerden Hasan Arslan (69) öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Olay saat 18.00 sıralarında Ergene Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi 282 Sokak üzerinde meydana geldi. Fabrikaların atık sularının tahliye edileceği kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi. Çukurun açılması sırasında bir tarata toplanan toprak yığını, yaklaşık 3 metre derinlikte çalışan işçiler Hasan Arslan, Kadir A. ve Mustafa Ö.’nün üzerine kaydı. Çukurda toprak altında kalan 3 kişiyi kurtarmak için çevredekiler çalışması yaparken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 3 işçiyi toprak yığını altından yaralı olarak çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren 2 işçinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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