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        Kanserden yaşamını yitiren polis memuru için uğurlama töreni

        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Günay Vardar (45), kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:12 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:15
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        Kanserden yaşamını yitiren polis memuru için uğurlama töreni
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        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Günay Vardar (45), kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vardar, düzenlenen törenle memleketi Edirne'ye uğurlandı.

        Marmarereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Günay Vardar, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti, Vardar için bugün İl Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Vali Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Vardar'ın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Vali Soytürk, Vardar'ın yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.

        Saygı duruşu ve okunan duaların ardından polis memuru Günay Vardar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Edirne'ye gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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