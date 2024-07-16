Tekirdağ'da anız yangınında 200 dönüm tarım alanı zarar gördü

Mahallede oturan Birol Ünal, alevleri görünce arkadaşlarıyla birlikte traktörle bölgeye geldiğini belirtti. Yangın söndürme tüpüyle müdahale eden Ünal, "Alevlere müdahale ettik. Yangın çiftliğin oraya geldi. Ben de yangın tüpüyle geldim kıvılcımlar uçuyor ya onlara müdahale etmek için sıkıyorum" dedi.

İlçeye bağlı Köseilyas Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında saat 13.30 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılıp, yakınlardaki çiftliği tehdit etmeye başladı. Köylüler traktör ve tankerlerle birlikte alevlere müdahale ederken, bölgeye ihbarla itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 dönüm tarım alanı zarar gördü.

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