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        Tekirdağ'da anız yangınında 200 dönüm tarım alanı zarar gördü

        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan anız yangınında 200 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:07 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:10
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        Tekirdağ'da anız yangınında 200 dönüm tarım alanı zarar gördü
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        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan anız yangınında 200 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

        İlçeye bağlı Köseilyas Mahallesi'nde biçilmiş buğday tarlasında saat 13.30 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılıp, yakınlardaki çiftliği tehdit etmeye başladı. Köylüler traktör ve tankerlerle birlikte alevlere müdahale ederken, bölgeye ihbarla itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 dönüm tarım alanı zarar gördü.

        Mahallede oturan Birol Ünal, alevleri görünce arkadaşlarıyla birlikte traktörle bölgeye geldiğini belirtti. Yangın söndürme tüpüyle müdahale eden Ünal, "Alevlere müdahale ettik. Yangın çiftliğin oraya geldi. Ben de yangın tüpüyle geldim kıvılcımlar uçuyor ya onlara müdahale etmek için sıkıyorum" dedi.

        Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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