Tekirdağ'da iki ayrı anız yangınında 500 dönüm tarım alanı zarar gördü (2)
ÇORLUİLÇESİNDEKİ YANGINDA İSE 300 DÖNÜM TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köseilyas Mahallesindeki yangının ardından saat 18.
ÇORLUİLÇESİNDEKİ YANGINDA İSE 300 DÖNÜM TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köseilyas Mahallesindeki yangının ardından saat 18.30 sıralarında Çorlu ilçesine bağlı Şahbaz Mahallesi'nde de biçilmiş buğday tarlasında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına mahalle sakinleri, traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleri ile müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin de yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 300 dönüm tarım arazinin zarar gördüğü belirtildi.
Süleymanpaşa ilçesindeki yangında ise 200 dönem tarım arazisi zarar görmüştü. Her iki yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.
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