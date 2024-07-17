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        Tekirdağ'da buğday yüklü TIR ile 300 dönüm tarım arazisi yandı

        TEKİRDAĞ'da biçilmiş tarlada buğday yüklü TIR'da çıkan yangında araç ile birlikte alevlerin sıçradığı bölgede 300 dönüm tarım arazisi yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 01:55 Güncelleme: 17.07.2024 - 02:00
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        Tekirdağ'da buğday yüklü TIR ile 300 dönüm tarım arazisi yandı
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        TEKİRDAĞ’da biçilmiş tarlada buğday yüklü TIR’da çıkan yangında araç ile birlikte alevlerin sıçradığı bölgede 300 dönüm tarım arazisi yandı.

        Olay, gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Yuvam Mahallesinde meydana geldi. Tarladan biçilen buğdayın yüklendiği TIR’da henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tarlaya yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi TIR ve tarım arazisindeki yangına müdahale etti. Rüzgarın şiddetiyle yakında bulunan ormanı tehdit eden alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 300 dönem tarım arazisi zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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