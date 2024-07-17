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        Tanker evlerine çarptı; bomba patlaması ya da deprem olduğunu sandılar

        TEKİRDAĞ'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği tanker devrilip tek katlı eve çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:25 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:30
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        Tanker evlerine çarptı; bomba patlaması ya da deprem olduğunu sandılar
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        TEKİRDAĞ'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği tanker devrilip tek katlı eve çarptı. Yaralananın olmadığı sabaha karşı meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, ev sahibi çift, bomba patladığını ya da deprem olduğunu sandıklarını söyledi.

        Kaza, saat 04.30 sıralarında, Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi'nde meydana geldi. Kimyasal toz yüklü 34 BC 6256 plakalı tanker, virajda sürücüsü Gökhan Karakoç'un (38) kontrolünü yitirmesiyle yan yatıp, yol kenarındaki tek katlı eve çarptı. Tanker ve evin duvarında hasar meydana gelirken, sürücü ile evdeki Fevziye Güler ve eşi Rahmi Güler, kazayı yara almadan atlattı. Fevziye Güler, uyudukları sırada bomba patlar gibi ses duyduğunu belirterek, "Deprem mi oldu anlayamadım. Camlar, çerçeveler yerinden oynadı. Evin bahçesindeki ağaç tuttu onu" dedi.

        Gürültüye uyandığını belirten Rahmi Güler ise "Bomba mı patladı, deprem mi oldu anlamadık. Dışarıya çıktığımızda manzara buydu. Baktık ki araç devrilmiş, sürücüye yardım ettik. Hasar çok, manzara bu" diye konuştu.

        Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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