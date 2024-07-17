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        Depodaki 10 bin balya saman yandı

        TEKİRDAĞ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde depoda çıkan yangında 10 bin balya saman yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:52 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:55
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        Depodaki 10 bin balya saman yandı
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        TEKİRDAĞ'ın Marmaraeğrelisi ilçesinde depoda çıkan yangında 10 bin balya saman yandı.

        Marmaraereğlisi'nin Bağlar Mahallesi Mezarlık mevkisindeki Mithat Soylu'ya ait tarım ürünlerinin bulunduğu depoda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sararken, dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depodaki 10 bin balya saman ile 5 bin litre mazot yandı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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