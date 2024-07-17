Depodaki 10 bin balya saman yandı

Marmaraereğlisi'nin Bağlar Mahallesi Mezarlık mevkisindeki Mithat Soylu'ya ait tarım ürünlerinin bulunduğu depoda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sararken, dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depodaki 10 bin balya saman ile 5 bin litre mazot yandı.

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