Tekirdağ'da 1382 çift taklit terlik ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ile Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordineli çalışmasında, Süleymanpaşa ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki iş yerinde, taklit ürünler bulunduğu belirlendi. Polisin iş yerinde yaptığı aramada ünlü markaların taklidi olduğu belirlenen 1382 çift terlik ele geçirildi. Taklit ürünlere el koyan polis, iş yeri sahibi M.D. ile iş yeri sorumlusu M.T. hakkında adli işlem başlattı.

TEKİRDAĞ'da polisin arama yaptığı iş yerinde ünlü markaların taklidi olan 1382 çift terlik ele geçirildi.

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