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        Tekirdağ'da 1382 çift taklit terlik ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'da polisin arama yaptığı iş yerinde ünlü markaların taklidi olan 1382 çift terlik ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:28 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:30
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        Tekirdağ'da 1382 çift taklit terlik ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ'da polisin arama yaptığı iş yerinde ünlü markaların taklidi olan 1382 çift terlik ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordineli çalışmasında, Süleymanpaşa ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki iş yerinde, taklit ürünler bulunduğu belirlendi. Polisin iş yerinde yaptığı aramada ünlü markaların taklidi olduğu belirlenen 1382 çift terlik ele geçirildi. Taklit ürünlere el koyan polis, iş yeri sahibi M.D. ile iş yeri sorumlusu M.T. hakkında adli işlem başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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