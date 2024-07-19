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        Bakan Uraloğlu: Siber saldırı söz konusu değil

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda yaşanan kesintiye dair yapılan incelemede yaşanan aksaklığın siber kaynaklı olmadığını tespit ettik.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:30
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        Bakan Uraloğlu: Siber saldırı söz konusu değil
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        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda yaşanan kesintiye dair yapılan incelemede yaşanan aksaklığın siber kaynaklı olmadığını tespit ettik. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. İnşallah sistemi bir an önce işler hale getirerek bunu da ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı'nda (UDEB) incelemelerde bulundu. Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda yaşanan kesintiye dair açıklama yapan Uraloğlu, "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda yaşanan kesintiye ilişkin yapılan incelemede yaşanan aksaklığın siber kaynaklı olmadığını tespit ettik. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SOME iletişim platformu üzerinden tüm SOME'lerimizle paylaşılmıştır. SOME'lerimiz bizim siber olaylara müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve onların katılımcılarıdır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaları takip ediyoruz. Bu anlamda bu zarara uğrayan ya da etkilenen sistemlerle ilgili olarak kurumlarla hemen irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda hemen müdahale ile birlikte buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Zannediyorum, birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkileyen durumdan çıkarılmış olur. Bunun tekrar etmemesi için gereken önlemleri arkadaşlarımızla planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. İnşallah sistemi bir an önce işler hale getirerek bunu da ortadan kaldırmış olacağız. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum, bir siber saldırı söz konusu değildir" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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