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        Keşkek Şenliği'nde Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir konseri

        TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliği'nde Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir konser verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 00:43 Güncelleme: 21.07.2024 - 00:45
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        Keşkek Şenliği'nde Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir konseri
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        TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliği’nde Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir konser verdi.

        Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliği’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu yöresel ürünlerin tanıtıldığı şenlikte vatandaşlara keşkek ikramı yapıldı. Şenliğin gecesinde ise sanatçılar Coşkun Sabah ile Tuğçe Kandemir, konserleri düzenlendi. Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir, söyledikleri şarkılarla şenliğe katılan vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı. Konserin ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanvekili Emin Benan Utku tarafından sanatçılara çiçek verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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