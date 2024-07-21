Keşkek Şenliği'nde Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir konseri

TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliği’nde Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir konser verdi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliği’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu yöresel ürünlerin tanıtıldığı şenlikte vatandaşlara keşkek ikramı yapıldı. Şenliğin gecesinde ise sanatçılar Coşkun Sabah ile Tuğçe Kandemir, konserleri düzenlendi. Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir, söyledikleri şarkılarla şenliğe katılan vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı. Konserin ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanvekili Emin Benan Utku tarafından sanatçılara çiçek verildi.