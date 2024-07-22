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        Tekirdağ'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

        TEKİRDAĞ'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Berk Alp Arslan (27) ile yanındaki Sencer Taşkıran (26) öldü, Utku Başakçı (26) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:14 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:20
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        Tekirdağ'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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        TEKİRDAĞ'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Berk Alp Arslan (27) ile yanındaki Sencer Taşkıran (26) öldü, Utku Başakçı (26) ise yaralandı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında, Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Berk Alp Arslan'ın kontrolünü yitirdiği 41 ATU 823 plakalı otomobil, tarlaya devrildi. Kazaya görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, sürücü Arslan'ın öldüğü belirlendi. Yaralanan Sencer Taşkıran ile Utku Başakçı ise Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sencer Taşkıran da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Başakçı'nın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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