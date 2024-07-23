Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Yaya geçidinde otomobiliyle çarptığı Oğulcan'ı hastaneye bırakıp kaçtı

        TEKİRDAĞ'da, yaya geçidinden, babası Ayhan Kalpak ile yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Oğulcan Kalpak (9) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 09:57 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaya geçidinde otomobiliyle çarptığı Oğulcan'ı hastaneye bırakıp kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'da, yaya geçidinden, babası Ayhan Kalpak ile yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Oğulcan Kalpak (9) yaralandı. Sürücü baba ile oğlunu özel hastaneye bırakıp kaçarken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 18 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında Çorlu ilçesi Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. Fabrikada çalışan babası Ayhan Kalpak ile gezmeye çıkan Oğulcan Kalpak, eve dönüşte koşarak yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Ancak bu sırada Kalpak’a otomobil çarptı. Ayhan Kalpak ile kazaya neden olan aracın sürücüsü, Oğulcan’ın yanına koştu. Ayhan Kalpak, oğlunu kucağına alıp, kazaya neden olan sürücünün aracına taşıdı. Sürücü, baba ve oğlunun özel bir hastaneye götürüp, bıraktıktan sonra kaçtı. Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        'ÖLÜMLÜ KAZA DA OLABİLİRDİ'

        Oğulcan Kalpak'ın bacağında kırık, yüzü ve vücudunda yaralanmalar meydana geldi. Hastanede tedavisi süren Oğulcan Kalpak'ın annesi Nurten Kalpak ile babası Ayhan Kalpak, zor günler geçirdiklerini söyledi. Ayhan Kalpak, otomobilin plakasını alamadıklarını, sürücünün de kimliğini öğrenemediklerini ifade etti. Sürücünün aracıyla kendilerini hastaneye getirdikten sonra kaçtığını söyleyen Kalpak, "Adam hiç frene basmadan çarptı oğluma. Çarptıktan sonra arabadan indi, durdu, oğlumu ve beni aldı arabaya, hastaneye getirdi. Hastaneye getirdikten sonra bırakıp bizi kaçtı. Oğlumun bacağı kırıldı, ameliyat oldu, doktorlar da çok sağ olsun, ilgilendiler. Sürücü bize hiçbir şekilde ulaşmadı, daha kötü bir şeyler de olabilirdi, ölümlü kaza da olabilirdi. Hiçbir şekilde bize ulaşılmadı. Kaç gündür perişan olduk. Kimin çarptığını bilmiyoruz, belki de ehliyeti yoktu davacıyız. Yaya geçidinde yavaş gitseydi, hiçbir şekilde bu kaza olmayacaktı. Kurallara uysaydı hiçbir şekilde kaza olmayacaktı" diye konuştu.

        Polis, kaçan sürücüyü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Amca ile yeğeni öldüren inat!
        Amca ile yeğeni öldüren inat!
        Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!
        Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Kamala Harris'in kilit konularda duruşu nasıl?
        Kamala Harris'in kilit konularda duruşu nasıl?
        Netanyahu Washington'da: Biden ve Trump ile görüşecek mi?
        Netanyahu Washington'da: Biden ve Trump ile görüşecek mi?
        Yüksek sıcaklıklar devam ederken bu bölgelerde yağmur var
        Yüksek sıcaklıklar devam ederken bu bölgelerde yağmur var
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        O tasarı İsrail'de ilk oylamadan geçti
        O tasarı İsrail'de ilk oylamadan geçti
        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?
        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Şarköy'de yangın; 35 dönüm zeytinlik ile 600 dönüm tarım alanı zarar gördü
        Şarköy'de yangın; 35 dönüm zeytinlik ile 600 dönüm tarım alanı zarar gördü
        Tekirdağ'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
        Tekirdağ'da otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tekirdağ'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Başpehlivan Mustafa Taş, Güreş Ligini ilk 4'te bitirmeyi hedefliyor:
        Başpehlivan Mustafa Taş, Güreş Ligini ilk 4'te bitirmeyi hedefliyor: