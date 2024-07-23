Tekirdağ'da sağanak etkili oldu; Edirne için kuvvetli yağış uyarısı

TEKİRDAĞ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne'nin güneyi için de kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Tekirdağ, öğleden sonra gök gürültülü sağanak başladı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Sağanakla etkili olan kuvvetli rüzgar da hayatı olumsuz etkiledi. Süleymanpaşa ilçesinde kurulan pazarda esnaf, tezgahını rüzgardan korumak için çaba harcadı.

EDİRNE'NİN GÜNEYİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne'nin güneyi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar Edirne'nin Enez, İpsala ve Keşan ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.