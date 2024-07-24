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        Tekirdağ'da çiftlikteki yangında 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, bir çiftlikte çıkan yangında alevlerin sıçradığı yaklaşık 500 dönüm tarım arazisi yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 19:54 Güncelleme: 24.07.2024 - 20:00
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        Tekirdağ'da çiftlikteki yangında 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, bir çiftlikte çıkan yangında alevlerin sıçradığı yaklaşık 500 dönüm tarım arazisi yandı.

        Çorlu'nun Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan hayvan çiftliğinin atıklarının bulunduğu bölgede akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp bilçilmiş buğday tarlasına sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyükbaş hayvanların bulunduğu bölüme ilerlemesi üzerine çiftlik çalışanları da hortum ve yangın tüpleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çiftliğin bir kısmı ile yaklaşık 500 dönüm tarım alanı zarar gördü.

        Çiftlik sahibi İdris Padır, yangının çıkmasıyla hemen itfaiyeye haber verdiklerini belirterek, "Yangının çıkmasıyla bütün çiftlikteki çalışanlar ile birlikte toplaştık. Yangın tüplerimizi aldık su hortumlarımızı hazırladık. Sağ olsun itfaiyeyi aradık ve hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri zamanında yetişti ve alevleri söndürdü. Ortalama 400-500 dönüm tarım arazisi yandı. Bu şekilde de kurtulduğumuza şükrediyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz, burada canla başla mücadele verdiler" dedi.

        Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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