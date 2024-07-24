Tekirdağ'da çiftlikteki yangında 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, bir çiftlikte çıkan yangında alevlerin sıçradığı yaklaşık 500 dönüm tarım arazisi yandı.

Çorlu'nun Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan hayvan çiftliğinin atıklarının bulunduğu bölgede akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp bilçilmiş buğday tarlasına sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyükbaş hayvanların bulunduğu bölüme ilerlemesi üzerine çiftlik çalışanları da hortum ve yangın tüpleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çiftliğin bir kısmı ile yaklaşık 500 dönüm tarım alanı zarar gördü.