Tekirdağ'da hayvanseverler yürüyüş düzenledi

TEKİRDAĞ'da hayvanseverler tarafından, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki amaçlı yürüyüş düzenlendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hayvan severler, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda uzun görüşmeler sonrasında kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı eylem düzenledi. İlçede Köprübaşı mevkisinde toplanan hayvanseverler Hasan Ali Yücel Meydanı’na kadar yürüdü. Çok sayıda hayvansever, sloganlar ve pankartlarla yürüyüşe destek verdi.

İKTİDARIN TAKDİRİNE BIRAKACAK HİÇBİR CANIMIZ YOKTUR Yürüyüşün sonunda hayvanseverler adına açıklamayı okuyan Bedia İlerler, “Son günlerde sokaklarda yaşayan dostlarımızın toplanarak barınaklara kapatılması ve öldürülmesini içeren bir yasa tasarısı ile alt üst olduk. Çözümden, vicdandan ve hakkaniyetten uzak kan kokan bir tasarı üzerinden hayvanların yaşam hakkını tartışma konusu yapanları tarih utançla anacak ve hiç bir zaman affetmeyecektir. Artış gösteren popülasyonun tek sorumlusu yasayı yerine getiremeyen ve getirmek istemeyen bakanlık ve belediyelerdir. Bunun bedeli hayvanlara ödetilemez. Bakanlığından belediyesine, siyasetçisinden memuruna, 20 yıldır hiçbir sorumluluğunu yerine getirmemiş siyasi iktidarın takdirine bırakacak hiçbir canımız yoktur. Vermediğiniz canı alamazsınız" ifadelerini kullandı.