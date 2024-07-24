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        Tekirdağ'da hayvanseverler yürüyüş düzenledi

        TEKİRDAĞ'da hayvanseverler tarafından, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki amaçlı yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 23:07 Güncelleme: 24.07.2024 - 23:10
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        Tekirdağ'da hayvanseverler yürüyüş düzenledi
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        TEKİRDAĞ'da hayvanseverler tarafından, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki amaçlı yürüyüş düzenlendi.

        Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hayvan severler, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda uzun görüşmeler sonrasında kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı eylem düzenledi. İlçede Köprübaşı mevkisinde toplanan hayvanseverler Hasan Ali Yücel Meydanı’na kadar yürüdü. Çok sayıda hayvansever, sloganlar ve pankartlarla yürüyüşe destek verdi.

        İKTİDARIN TAKDİRİNE BIRAKACAK HİÇBİR CANIMIZ YOKTUR

        Yürüyüşün sonunda hayvanseverler adına açıklamayı okuyan Bedia İlerler, “Son günlerde sokaklarda yaşayan dostlarımızın toplanarak barınaklara kapatılması ve öldürülmesini içeren bir yasa tasarısı ile alt üst olduk. Çözümden, vicdandan ve hakkaniyetten uzak kan kokan bir tasarı üzerinden hayvanların yaşam hakkını tartışma konusu yapanları tarih utançla anacak ve hiç bir zaman affetmeyecektir. Artış gösteren popülasyonun tek sorumlusu yasayı yerine getiremeyen ve getirmek istemeyen bakanlık ve belediyelerdir. Bunun bedeli hayvanlara ödetilemez. Bakanlığından belediyesine, siyasetçisinden memuruna, 20 yıldır hiçbir sorumluluğunu yerine getirmemiş siyasi iktidarın takdirine bırakacak hiçbir canımız yoktur. Vermediğiniz canı alamazsınız" ifadelerini kullandı.

        'HAYVANLARIN ÖLDÜRÜLMESİNİN ÖNÜ AÇILMIŞTIR'

        Sokak köpeklerinin kimseye bir zararı olmadığını söyleyen İlerler, “Gönüllülerin kontrolü altında bakılan hayvanlar sahipsiz hayvan sayılmamışken, bu yasa teklifinde sokakta kamusal alanda bakılıp beslenen hayvanlar sahipsiz hayvan kabul edilerek teklifin devamı maddelerinde yapılacak olan düzenlemeler gereği sağlıklı, kimseye bir zararı olmayan, insanlarla dostça yaşayan bu hayvanlarınd a sokaklarda bakılması yasaklanmış sahipsiz hayvan sayıldıkları için belediyeler tarafından toplatılıp çeşitli bahanelerle öldürülebilmelerinin önü açılmıştır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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