Tekirdağ'da anız yangını fabrikaya sıçradı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde tarlada çıkan anız yangınında alevler palet ve geri dönüşüm fabrikasına sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bölgedeki palet ve geri dönüşüm tesisine ilerledi. Fabrikanın bahçesindeki ürünler alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.