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        Tekirdağ'da anız yangını fabrikaya sıçradı (2)

        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDITekirdağ'ın Ergene ilçesinde biçilmiş buğday tarlasında başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle bölgedeki palet, plastik ve geri dönüşüm fabrikasına sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:14 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:14
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        Tekirdağ'da anız yangını fabrikaya sıçradı (2)
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        3SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde biçilmiş buğday tarlasında başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle bölgedeki palet, plastik ve geri dönüşüm fabrikasına sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılarak bölgedeki ağaçlık alanı etkisi altına aldı. Alevlere müdahale eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerine takviye olarak emniyetin TOMA araçları da bölgeye sevk edildi. Yangına, köylüler de traktörleriyle destek verdi.

        Yangında büyük zarar oluşan fabrikada ürünlerin yanı sıra, 1 otomobil, kamyonet ve iş makinesi de yandı. Yangın sırasında fabrikadan sık sık patlama sesleri duyulurken, ağaçlık alandaki bazı hayvanlar yanarak öldü. Anız tarlasında bulunan binlerce çekirgenin de kaçarak asfaltın üzerine geldiği görüldü. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmayla saat 17.00’de kontrol altına alındı.

        Alevlerin etkili olduğu alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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