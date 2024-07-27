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        Şenlikte 2 kilo karpuzu yemek için mücadele ettiler

        TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği'nde karpuz yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 00:20 Güncelleme: 27.07.2024 - 00:25
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        Şenlikte 2 kilo karpuzu yemek için mücadele ettiler
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        TEKİRDAĞ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği’nde karpuz yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

        Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ferhadanlı Karpuz Şenliği bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Ferhadanlı Mahallesi’nde kurulan şenlik alanına gelen konuklara, belediye görevlileri tarafından yöresel ürünlerin yer aldığı stantlara konulan pişi, peynir ve karpuz ikramı yapıldı. Şenlikte düzenlenen karpuz yeme yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya 20 kişi katıldı. Yarışmacılar, altın kazanmak için 2 kilo karpuzu en hızlı bitirmek için kıyasıya mücadele etti. Mücadele sonunda en erken 2 kilo karpuzu ilk yiyen yarışmacı çeyrek, ikinci gram, üçüncü ise yarım gram altın kazındı.

        Yarışmada kadınlar kategorisinde Nagihan Dönmez birinci, Hatice Gökçek ikinci, Dilek İçkedal üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Ümit İçkedal birinci, Mehmet Yılmaz ikinci, Murat Şahin üçüncü oldu.

        Şenlik, Lara konseri ile sona ererken davetliler, keyifli bir akşam geçirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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