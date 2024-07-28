Tekirdağ'da iki ayrı piknik alanında yangın çıktı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ve Malkara ilçelerinde piknik alanlarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çorlu’nun Türkgücü Mahallesi Beş Kavaklar piknik alanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, havanın da rüzgarlı olması nedeniyle hızla ilerleyerek biçilmiş buğday tarlasına sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. İş makineleri de yangının diğer bölgelere ilerlememesi için çalışma yaptı.