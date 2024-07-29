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        Tekirdağ'da cinayet; öldüren 15, ölen 18 yaşında

        TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:10 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:15
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        Tekirdağ'da cinayet; öldüren 15, ölen 18 yaşında
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        TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde E. G. (15), sokak ortasında Emirhan Gözlek'i (18) tabanca ile vurarak öldürdü.

        Olay, gece saatlerinde Hıdırağa Mahallesi 5'inci Sokak'ta meydana geldi. Cezaevinden izinli çıkan T.D., iddiaya göre, yeğeni E.G.'ye eşinin kendisini Emirhan Gözlek ile aldattığını anlattı. Gece saatlerinde T.D., yeğeni E. G. ile gezerken sokakta Emirhan Gözlek ile karşılaştı. E.G., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Gözlek'e ateş açtı. Vücuduna aldığı 2 kurşunla ağır yaralanan Gözlek, kanlar içinde yere yığıldı. T.D. ile E.G. olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Gözlek, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, T.D. ve E.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.G.'yi saklandığı adreste olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve 41 mermi ile yakaladı. Kaçan T.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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