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        SMA'lı bebek adına sahte belgeyle para toplayan şüpheli tutuklandı

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde SMA hastası Miran Ali Vermez adlı 18 aylık bebek adına sahte belgeler düzenleyip iş yerlerine kumbara bırakıp para toplayan Razi U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 15:01 Güncelleme: 30.07.2024 - 15:05
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        SMA'lı bebek adına sahte belgeyle para toplayan şüpheli tutuklandı
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde SMA hastası Miran Ali Vermez adlı 18 aylık bebek adına sahte belgeler düzenleyip iş yerlerine kumbara bırakıp para toplayan Razi U. (51), tutuklandı.

        SMA hastası 18 aylık Miran Ali Vermez'in ailesi, bebeklerinin tedavi giderlerinin karşılanması için İstanbul Valiliği'nden aldığı izinde bağış kampanyası başlattı. Çerkezköy'de yaşayan Razi U., Mİran Ali Vermez adına sahte belge düzenleyip, ilçedeki 6 iş yerine yardım kumbaraları bıraktı. Yaklaşık 3 aydır kumbaralara atılan paraları düzenli olarak toplayan Razi U.'nun durumundan şüphelenen esnaf, durumu polise bildirdi. Polis, Razi U.'nun düzenlediği belgelerin sahte olduğunu ve bıraktığı kumbaralara atılan paraları alıp, çocuğun ailesine de vermediğini belirledi. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Razi U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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