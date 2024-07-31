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        Tekirdağ'da 8 göçmen ile 1 organizatör yakalandı

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde sürücünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobilde, 8 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 09:37 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:40
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        Tekirdağ'da 8 göçmen ile 1 organizatör yakalandı
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        TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde sürücünün ‘Dur’ ihtarına uymadığı otomobilde, 8 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü, organizatör olarak gözaltına alındı.

        Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine otomobilin sürücüsüne ‘Dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti. Jandarma, takibe aldığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan kontrolde 6’sı Suriyeli ve 2’si Filistinli olmak üzere 8 göçmen yakalandı. Filistin uyruklu otomobil sürücüsünün göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenerek, gözaltına alındı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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