Haniye için Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Hamas Siyasi Baro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da gece suikast sonucu öldürüldü. Tekirdağ'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı. Süleymanpaşa ilçesindeki Ortacami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına sivil toplum örgütü üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

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