Çorlu'da tarlada başlayan yangın, yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü

Çorlu'nun Hürriyet Mahallesi TOKİ konutları yakınlarındaki biçilmiş buğday tarlasında saman bağlanması sırasında balya makinesinden çıkan kıvılcımların anıza sıçramasıyla yangın çıktı. Balya makinesinin alev aldığı yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, emniyetin TOMA aracı, belediyeye ait iş makineleri ve su tankerleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin konutların bulunduğu bölgeye ilerlemesini engellemek için yoğun çaba harcadı. Bölgede polis ve jandarma ekipleri de önlem aldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla alevler kontrol altına alınıp söndürüldü.

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