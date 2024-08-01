Tekirdağ sahilini kırmızı yosun kapladı

Marmara Denizi'nde önceki gün etkili olan poyraz sonrası Tekirdağ sahilleri kırmızı yosunla kaplandı. Poyrazlar birlikte sürüklenen kızıl yosunlar, Süleymanpaşa sahilinde geniş bir alanı kapladı. Deniz yüzeyinde ve kıyı boyunca gözlemlenen bu doğa olayı, bölgede yaşayanların dikkatini çekti.

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