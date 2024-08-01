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        Tekirdağ sahilini kırmızı yosun kapladı

        TEKİRDAĞ sahili, Marmara Denizi'nde etkili olan poyrazın ardından kırmızı yosunla kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:42 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:45
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        Tekirdağ sahilini kırmızı yosun kapladı
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        TEKİRDAĞ sahili, Marmara Denizi'nde etkili olan poyrazın ardından kırmızı yosunla kaplandı.

        Marmara Denizi'nde önceki gün etkili olan poyraz sonrası Tekirdağ sahilleri kırmızı yosunla kaplandı. Poyrazlar birlikte sürüklenen kızıl yosunlar, Süleymanpaşa sahilinde geniş bir alanı kapladı. Deniz yüzeyinde ve kıyı boyunca gözlemlenen bu doğa olayı, bölgede yaşayanların dikkatini çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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