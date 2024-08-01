Evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybetti

Ergene'de fabrika işçisi 2 çocuk babası Muhsin Çapın, gece saatlerinde Sağlık Mahallesi'nde oturduğu binanın 3'üncü katındaki evinin balkona çıktı. Balkonda dengesini kaybettiği iddia edilen Çapın, düştü. Olay görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Muhsin Çapın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Çapın'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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