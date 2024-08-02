Tekirdağ'da PKK propagandasına 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Ş.E., T.S., İ.T., O.O., M.B. ve A.S.'nin sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Jandarma, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde 6 farklı adrese düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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