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        Tekirdağ'da PKK propagandasına 4 gözaltı

        TEKİRDAĞ'dajandarma, terör örgütü PKK/ KCK propagandası yaptıkları suçlamasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:15 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:20
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        Tekirdağ'da PKK propagandasına 4 gözaltı
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        TEKİRDAĞ'dajandarma, terör örgütü PKK/ KCK propagandası yaptıkları suçlamasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Ş.E., T.S., İ.T., O.O., M.B. ve A.S.'nin sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Jandarma, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde 6 farklı adrese düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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