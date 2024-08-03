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        Tekirdağ'da İsrail'in saldırılarına tepki

        TEKİRDAĞ'da sivil toplum örgütleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 19:51 Güncelleme: 03.08.2024 - 19:55
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        Tekirdağ'da İsrail'in saldırılarına tepki
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        TEKİRDAĞ'da sivil toplum örgütleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesine tepki gösterdi.

        Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesine tepki gösterdi. Köprübaşı mevkisinde toplanan, aralarında eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül'ün de bulunduğu vatandaşlar, İsmail Haniye'nin fotoğrafları ile İsrail'i kınayan dövizler taşıdı. 

        Sivil toplum örgütleri adına basın açıklamasını okuyan Adem Yaryıkan, "Bugün burada şehit İsmail Haniye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek. Siyonizmi lanetleyip, tarihin en büyük imtihanını veren Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz. Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimizi alçakça katletti. 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle, insanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan, bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Mazlum ve masumlar faşist ABD'nin, Siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan ve denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözü düşmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açıkça destek veriyor. Siyonizm'in hizmetindeki batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyon ile soykırımı örtüyor ve vahşeti gizliyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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