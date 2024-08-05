Bebek bezinde uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında takside uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Durdurulup aranan takside, poşetteki bebek bezleri altına gizlenmiş 9 parça halinde 1 kilo 57 gram metamfetamin ve 4 fişek halinde 1,12 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki G.G. ve B.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.G. ve B.G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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