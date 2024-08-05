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        Bebek bezinde uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin arama yaptığı takside, bebek bezleri altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:29 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:35
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        Bebek bezinde uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin arama yaptığı takside, bebek bezleri altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında takside uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Durdurulup aranan takside, poşetteki bebek bezleri altına gizlenmiş 9 parça halinde 1 kilo 57 gram metamfetamin ve 4 fişek halinde 1,12 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki G.G. ve B.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.G. ve B.G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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