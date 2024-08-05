Marmaraereğlisi'nde sağanak ve kuvvetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sağanak, kuvvetli rüzgar ile dolu etkili oldu. Rüzgarda ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu, sahildeki iş yerlerinin masa ve sandalyeleri ile parklardaki oyun alanları zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, öğleden sonra İstanbul'un batısında Silivri, Çatalca ilçeleri ile birlikte Tekirdağ ve Kırklareli'de gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.