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        Marmaraereğlisi'nde sağanak ve kuvvetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sağanak, kuvvetli rüzgar ile dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:55 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:00
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        Marmaraereğlisi'nde sağanak ve kuvvetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
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        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sağanak, kuvvetli rüzgar ile dolu etkili oldu. Rüzgarda ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu, sahildeki iş yerlerinin masa ve sandalyeleri ile parklardaki oyun alanları zarar gördü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, öğleden sonra İstanbul'un batısında Silivri, Çatalca ilçeleri ile birlikte Tekirdağ ve Kırklareli'de gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

        Uyarının ardından Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sağanak, kuvvetli rüzgar ve dolu etkili oldu. Gök gürültülü sağanak ile birlikte kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Havanın karardığı ve bölgedekilerin kapalı alanlara sığındığı ilçede, kuvvetli rüzgarda bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, çocuk parkındaki oyun alanları zarar gördü, sahildeki işletmelerin masa ve sandalyeleri devrildi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Dolunun da etkili olduğu ilçede, kuvvetli rüzgarda elektrik hatlarında arıza meydana geldi. İlçenin büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. Ekipler, arızaları gidermek için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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