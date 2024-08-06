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        Hafif ticari araçla seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü öldü

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla seyir halindeyken direksiyon başında fenalaşan Şaban Gürsoy (42), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 01:54 Güncelleme: 06.08.2024 - 01:55
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        Hafif ticari araçla seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü öldü
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla seyir halindeyken direksiyon başında fenalaşan Şaban Gürsoy (42), hayatını kaybetti.

        Çorlu’da beyaz eşya tamirciliği yapan Şaban Gürsoy, yönetimindeki 59 SY 20 hafif ticari araçla seyir halindeyken Şeyhsinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde fenalaştı. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkarak dururken, lastiği de patladı. Aracın yanına giden vatandaşlar sürücüyü hareketsiz halde görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Gürsoy, ambulansta yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Gürsoy’un cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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