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        Tekirdağ'da tarım alanlarında dolu ve rüzgar zararı

        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde etkili olan sağanak, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı, tarım alanlarına büyük zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:42 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:45
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        Tekirdağ'da tarım alanlarında dolu ve rüzgar zararı
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        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde etkili olan sağanak, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı, tarım alanlarına büyük zarar verdi.

        Marmaraereğlisi ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, kuvvetli rüzgar ve ardından gelen dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgarda, bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, çocuk parkındaki oyun alanları zarar gördü, sahildeki işletmelerin masa ve sandalyeleri devrildi. Dolu yağışı da tarım alanlarında hasara yol açtı. Tarlalardaki ayçiçekleri yan yattı, meyve ağaçları ve karpuz tarlalarındaki ürünler büyük zarar gördü.

        '20 DAKİKADA BİR TUFAN OLDU'

        İlçede tarımsal ürünler yetiştiren İsmail Kızılkaya "Yaşadığımı anlatamam, dün saat 15.00 sıralarında bir anda bir gök gürültüsü ve şiddetli rüzgarla bir fırtına başladı. Arkasından elimde gördüğünüz elma büyüklüğünde dolu taneleri ile şiddetli yağış, yaklaşık 20 dakika bir tufan oldu. Anlatamayacağım şiddeti, büyük bir tufan yaşadık. Bahçeye çıktığımızda gördüğümüz manzara yaşadığımızdan, daha kötü olduğunu gördük. Çünkü burada zararımızı da görmüş olduk. Yaklaşık 9 bin adet elma ağcımız var, yüzde 10 meyvelerimizin döküldüğünü, yere düştüğünü gördük" dedi.

        'ZARAR ÇOK BÜYÜK'

        İsmail Kızılkaya, "Burada tarımsal üretim yapan bir firmayız, aronya bahçemiz, karpuz, ayçiçeği var. Diğer aranyo bahçemize gittiğimizde; bütün aronya meyvelerinin dolunun etkisiyle kırıldığını, yapraklarının tamamen bertaraf olduğunu ve gövdesinde de dolu hasarlarının yaşandığını gördük. Hemen yanındaki 15 dönüm karpuz tarlasında da şiddetli elma büyüklüğündeki dolunun olgunlaşmış olan karpuzları çatlattığını, ikiye böldüğünü, çok ciddi bir hasar verdiğini gördük. Öte yandan ayçiçeği tarlasında fırtınanın etkisiyle bütün ayçiçekler yerlerde. Manzara kötü, ceviz ağaçları da aynı şekilde. Yaşadığımız büyük bir felaket, zarar çok büyük. Zira koskoca traktör römorku ters dönmüş, dört tekerlek havada. Aronya bahçemizdeki malzeme, koyduğumuz çelik konseksiyondan yapılan depomuz, yan tarlaya savrulmuş durumdaydı. Zarar çok, büyük fırtına, çok büyük anlatılamaz. İnşallah bir daha yaşanmaz, hepimize geçmiş olsun" diye konuştu. Marmaraereğlisi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarlalarda hasar tespit çalışması başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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