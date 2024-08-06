Tekirdağ'da tarım alanlarında dolu ve rüzgar zararı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde etkili olan sağanak, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı, tarım alanlarına büyük zarar verdi.

Marmaraereğlisi ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, kuvvetli rüzgar ve ardından gelen dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgarda, bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, çocuk parkındaki oyun alanları zarar gördü, sahildeki işletmelerin masa ve sandalyeleri devrildi. Dolu yağışı da tarım alanlarında hasara yol açtı. Tarlalardaki ayçiçekleri yan yattı, meyve ağaçları ve karpuz tarlalarındaki ürünler büyük zarar gördü.

'20 DAKİKADA BİR TUFAN OLDU' İlçede tarımsal ürünler yetiştiren İsmail Kızılkaya "Yaşadığımı anlatamam, dün saat 15.00 sıralarında bir anda bir gök gürültüsü ve şiddetli rüzgarla bir fırtına başladı. Arkasından elimde gördüğünüz elma büyüklüğünde dolu taneleri ile şiddetli yağış, yaklaşık 20 dakika bir tufan oldu. Anlatamayacağım şiddeti, büyük bir tufan yaşadık. Bahçeye çıktığımızda gördüğümüz manzara yaşadığımızdan, daha kötü olduğunu gördük. Çünkü burada zararımızı da görmüş olduk. Yaklaşık 9 bin adet elma ağcımız var, yüzde 10 meyvelerimizin döküldüğünü, yere düştüğünü gördük" dedi.