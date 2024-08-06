15 yaşındaki yeğenini cinayete azmettiren dayı tutuklandı

TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde Emirhan Gözlek'i (18) öldüren E.G.'yi (15) azmettirdiği iddia edilen dayısı Tolga Dikmen (26) de yakalanıp, tutuklandı.

Çorlu'da cezaevinden izinli çıkan Tolga Dikmen, eşinin kendisini Emirhan Gözlek ile aldattığını yeğeni E.G.'ye anlattı. Pazartesi akşamı Tolga Dikmen ile E.G., Hıdırağa Mahallesi 5'inci Sokak'ta yürürken Emirhan Gözlek ile karşılaştı. E.G., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Gözlek'e ateş açtı. Vücuduna aldığı 2 kurşunla ağır yaralanan Gözlek, kanlar içinde yere yığıldı. Dikmen ile E.G., olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Gözlek, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.