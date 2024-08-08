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        Tekirdağ'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

        TEKİRDAĞ'dajandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 08.08.2024 - 13:00
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        Tekirdağ'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
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        TEKİRDAĞ'dajandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 22 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatörlerle ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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