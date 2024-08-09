Perinthos Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan tiyatroda, heykel ve mezar bulundu

TEKİRDAĞ'da Perinthos Antik Kenti'nde, Trakya'nın en büyüğü olarak belirtilen tiyatroda yeni buluntular ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, "Bu sene çok farklı buluntular geliyor. Heykel parçaları, mimari süsleme parçaları, sahne binasına ait çok özenilmiş süsleme parçaları, freskler, renkli mermerler. Ve yine eksi 1 metrede bir heykel buluntumuz ve bir mezar var. Tekil bir mezar. Tabii bütün bunları çok dikkatli kazmak gerekiyor, buluntuların kaybedilmemesi açısından" dedi.

Marmaraereğlisi ilçesi Bayraktepe mevkisindeki Perinthos Antik Kenti'nin ortaya çıkarılması için 2021 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Kentin tepe kısmındaki 1,5 kilometre uzunluğunda 500 metre genişliğindeki alanda bulunan kalıntılar arasında Trakya'nın en büyüğü olduğu belirtilen tiyatro, ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem, çalışmalara 2022 yılından itibaren tiyatro bölümüne odaklandıklarını belirtti. Buradaki kazıların sürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Erdem, "Ancak çok büyük bir antik kentten söz ediyoruz. Burası 'Trakya Eyaleti'nin başkenti. Trakya'nın en önemli, sadece Türkiye Trakya'sı değil, bütün Antik Trakya'nın en önemli antik kentlerinden biri. Hakimiyet alanı çok geniş bir alana yayılıyor. Teritoryumu ve iki büyük limanı, nekropol alanları ve akropolis kısmı yani büyük tapınakların kamu yapılarının bulunduğu ve tiyatronun da bulunduğu kısım. Ayrıca aşağı şehir kısmı mevcut. Aşağı şehir de bugünkü modern yerleşim. Dolayısıyla çok büyük bir antik kent" diye konuştu.

'BU BOYUTTA BİR YAPI İÇİN ÇOK DAHA FAZLA SAYIDA İŞ GÜCÜNE İHTİYACIMIZ VAR' Çalıştıkları alanın Trakya'nın tek bilinen tiyatrosu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erdem, "Anadolu'nun büyük tiyatrolarıyla yarışacak, boy ölçüşebilecek kadar büyük. 140-110 metrelik ölçüleriyle oldukça heybetli ve her ne kadar oturma sıralarına ait taşlar yerinde olmasa da eksi 5 metrede biz bunlara ulaştık. Şimdi bu demek ki tiyatro üzerinde 5-6 metrelik bir dolgu var. Bu dolguyu kaldırmak durumundayız. Sahne binasından başladık ve sahne binasının ortaya çıkartılması için. Ancak dolgunun çok dikkatli kaldırılması gerekmekte. Çünkü bu sene mesela çok farklı buluntular geliyor. Heykel parçaları, mimari süsleme parçaları, sahne binasına ait çok özenilmiş süsleme parçaları, freskler, renkli mermerler. Ve yine hemen eksi 1 metrede bir heykel buluntumuz ve bir mezar var. Tekil bir mezar. Tabii bütün bunları çok dikkatli kazmak gerekiyor. Buluntuların kaybedilmemesi açısından. İş gücü, insan gücüyle yapılan bir iş bu. Dolayısıyla bu kadar büyük bir alanı çok fazla sayıda işçiyle ancak daha hızlı kazabiliriz. Ama özellikle şunu belirtmek gerek. Yani hız önemli değil. Hızlı kazıp açığa çıkarmak önemli değil. Buluntu kaçırmamak önemli. Ama bu boyutta bir yapı için çok daha fazla sayıda iş gücüne dolayısıyla işçiye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Erdem, 20'si öğrenci, 60'ı işçi 80 kişiyle kazı çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Ama bu boyutlu bir yapı için o da yeterli değil. Daha çok hızlanması için, daha çok desteğe, maddi desteğe ve iş gücüne, işçiye ihtiyacımız var" dedi.

Prof. Dr. Erdem, çok dikkatli çalıştıklarını söyleyerek, "En az 150 veya üzerindeki işçi sayısıyla bu alanlar daha hızlı açılabilir. Desteklerimiz var tabii ki. Başta Kültür Bakanlığı olmak üzere. Bu sene Kültür Bakanımızın Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki desteğini umut ediyoruz. Bunun dışında geçen senelerde Türk Tarih Kurumu destek vermişti. Ve tabii ki üniversitemiz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projesi biriminin destekleri var. Bunun dışında çeşitli kamu kuruluşlarının, çeşitli firmaların destekleri var. Esas destek de belediyemizden. Ancak bu destekler kentin tümünü, antik alanların hepsini açmak için tabii ki yeterli değil. Yine kazısını sürdürmekte olduğumuz tiyatro bazında konuşursak çok daha fazla işçiye ihtiyacımız var ve daha çok desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.