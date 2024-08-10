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        Kız arkadaşını tabanca ile öldürüp, intihar etti

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Fahrettin Toraklı (22), kız arkadaşı Sedef Çınar'ı (24) tabanca ile öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 14:31 Güncelleme: 10.08.2024 - 14:35
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        Kız arkadaşını tabanca ile öldürüp, intihar etti
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        TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde Fahrettin Toraklı (22), kız arkadaşı Sedef Çınar’ı (24) tabanca ile öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Lisesi’nin arkasında gölet kıyısında meydana geldi. Bir hafif ticari araç içindeki 2 kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araç içindeki kişilerin Fahrettin Toraklı ile Sedef Çınar olduğu ve tabancaya vurularak öldükleri belirlendi. Savcı ile jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı Ekiplerin çalışmasında Fahrettin Toraklı’nın kız arkadaşı Sedef Çınar’ı tabanca ile öldürdüğü ve aynı silahla da intihar ettiği tespit edildi. Toraklı ve Çınar’ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Fahrettin Toraklı’nın elinde bulunan tabanca ve diğer deliler toplanıp, soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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