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        Düğün sandalyelerinin yolu kapatma kavgasında taksici öldü, oğlu yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde cadde üzerindeki düğünün ardından bırakılan sandalyelerin yolu kapatması nedeniyle bir grupla çıkan kavgada taksici Özcan Özkan (42) hayatını kaybetti, oğlu Ada Özkan (18) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 14:14 Güncelleme: 11.08.2024 - 14:20
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        Düğün sandalyelerinin yolu kapatma kavgasında taksici öldü, oğlu yaralı
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde cadde üzerindeki düğünün ardından bırakılan sandalyelerin yolu kapatması nedeniyle bir grupla çıkan kavgada taksici Özcan Özkan (42) hayatını kaybetti, oğlu Ada Özkan (18) yaralandı.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Mandıracı Caddesi’nde meydana geldi. Özcan Özkan, kullandığı 59 T 5104 plakalı taksiyle oğlu Ada Özkan ile evlerine giderken cadde üzerindeki düğünün ardından bırakılan sandalyelerin yolu kapattığını gördü. Baba ile oğlu taksiden inip sandalyeleri kenara çektiği sırada orada bulunanlarla aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Özcan Özkan göğsüne, oğlu Ada Özkan da bacağına aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.

        Ada Özkan, yaralı halde babası Özcan Özkan’ı taksiye bindirip hastaneye götürmek için yola çıktı. Ancak, Ada Özkan, bir süre kullandığı takside bayıldı. Bu sırada yoldan geçen bir motokurye, taksinin direksiyonundaki kişinin hakaretsiz olduğunu fark edince durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, takside iki kişinin kanlar içinde olduğunu ve Özcan Özkan’ın öldüğünü belirledi. Yaralı Ada Özkan, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çorlu ilçe Emniyet Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra yaptığı kapsamlı çalışmada kavgada bıçak kullandığını belirlediği C.E. ile 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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