Tekirdağ'da hafif ticari araç, servis midibüsüne çarptı: 11 yaralı

Yan yatan midibüste yaralanan 11 kişi, Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari araç sürücüsü H.C.A., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Saray ilçesinin Çukuryurt Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. H.C.A.’nın kullandığı 02 KP 517 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, kırımızı ışık ihlali yaparak fabrika işçilerini taşıyan E.Y. yönetimindeki 59 S 4159 plakalı servis midibüsüne çarptı. Midibüs çarpmanın şiddetiyle devrilerek yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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