Tekirdağ'da hafif ticari araç, servis midibüsüne çarptı: 11 yaralı (2)

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın fabrika servis midibüsüne çarptığı, 11 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hızla gelen H.C.A.'nın kullandığı hafif ticari aracın, E.Y. yönetimindeki servis midibüsüne çarptığı ve midibüsün devrildiği anlar yer aldı.

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