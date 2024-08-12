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        Tekirdağ'da hafif ticari araç, servis midibüsüne çarptı: 11 yaralı (2)

        KAZAKAMERADATekirdağ'ın Saray ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın fabrika servis midibüsüne çarptığı, 11 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 13:44 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:50
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        Tekirdağ'da hafif ticari araç, servis midibüsüne çarptı: 11 yaralı (2)
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        KAZAKAMERADA

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın fabrika servis midibüsüne çarptığı, 11 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hızla gelen H.C.A.'nın kullandığı hafif ticari aracın, E.Y. yönetimindeki servis midibüsüne çarptığı ve midibüsün devrildiği anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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