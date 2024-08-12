Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Saray'ın Göçerler ile Bakırca Mahallesi arasındaki kara yolunda meydana geldi. Zafer Ertekin'in kullandığı 59 RT 668 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesi üzerine yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Ertekin'in öldüğü, araçta bulunan Efe Çoban'ın yaralandığı belirlendi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Çoban, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zafer Ertekin'in cansız bedeni ise ayın hastanenin morguna götürüldü.

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