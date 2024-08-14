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        Tekirdağ'da kiralık iş yerinde kaçak sigara üretimi

        TEKİRDAĞ'ınErgene ilçesinde kiralanan bir iş yerinde kaçak sigara üretildiği belirlendi, 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:54 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:00
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        Tekirdağ'da kiralık iş yerinde kaçak sigara üretimi
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        TEKİRDAĞ'ınErgene ilçesinde kiralanan bir iş yerinde kaçak sigara üretildiği belirlendi, 1 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yulaflı Mahallesi'nde kiralanan bir iş yerinde kaçak sigara üretimi yapıldığını belirledi. İş yerini bir süre takibe alan jandarmanın düzenlediği operasyonda, dolum makinesi, kompresör, kurutma makinesi, 605 kilo kıyılmış tütün ve 260 bini dolu 740 bin makaron ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan malzemelerle ilgili 1 kişi, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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