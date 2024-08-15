İstanbul Beşiktaş'ta ciple kadına çarpıp kaçan sürücü, yeniden gözaltında

Furkan D., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sorgusu için Çerkezköy Adliyesi'nde sevk edildi. Burada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla Beşiktaş Cumhuriyet Savcılığı'na bağlanan Furkan D.’nin sorgusu sürüyor.

İSTANBUL Beşiktaş’ta cipiyle park halindeki 4 otomobile, ardından da yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarpıp, ağır yaralanmasına neden olan, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yakalanıp, emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakılan Furkan D. (34), savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

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