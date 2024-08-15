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        Beşiktaş'ta ciple çarptığı kadının yaralanmasına neden olan şüpheli yeniden gözaltında (2)

        SAVCILIKSORGUSU YARIN DEVAM EDECEKFurkan D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 18:52 Güncelleme: 15.08.2024 - 18:55
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        Beşiktaş'ta ciple çarptığı kadının yaralanmasına neden olan şüpheli yeniden gözaltında (2)
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        SAVCILIKSORGUSU YARIN DEVAM EDECEK

        Furkan D., Çerkezköy Adliyesi'nde yaklaşık 1 saat süren savcılık sorgusu sonunda, 24 saat ek gözaltı süresi talebiyle ilçe emniyetine götürüldü. Geceyi emniyette geçirecek Furkan D.'nin, yarın tekrar savcı karşısına çıkarılarak sorgusuna devam edilecek.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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