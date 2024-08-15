Beşiktaş'ta ciple çarptığı kadının yaralanmasına neden olan şüpheli yeniden gözaltında (2)
SAVCILIKSORGUSU YARIN DEVAM EDECEKFurkan D.
SAVCILIKSORGUSU YARIN DEVAM EDECEK
Furkan D., Çerkezköy Adliyesi'nde yaklaşık 1 saat süren savcılık sorgusu sonunda, 24 saat ek gözaltı süresi talebiyle ilçe emniyetine götürüldü. Geceyi emniyette geçirecek Furkan D.'nin, yarın tekrar savcı karşısına çıkarılarak sorgusuna devam edilecek.
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