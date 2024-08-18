Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Plajda kadınları cep telefonuyla görüntüleyen şüpheli gözaltına alındı

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde plajda denize giren kadınların cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 18.08.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Plajda kadınları cep telefonuyla görüntüleyen şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ’ın Şarköy ilçesinde plajda denize giren kadınların cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen E.K. (46), polis tarafından gözaltına alındı. Kadınların tepki gösterdiği E.K., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şarköy’ün Cumhuriyet Mahallesi’ndeki mavi bayraklı plajda kadınlar, E.K.’nin kendilerini kumsalda güneşlenirken ve denize girip çıkarken cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiğini fark etti. Kadınlar, tepki gösterdiği E.K.’yi tartaklayıp, elindeki cep telefonuna el koyarak emniyete ihbarda bulundu. Kadınlar, gelen polis ekiplerine E.K.’nin el koydukları telefonunu teslim edip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve polis merkezine götürülen E.K.’nin telefonunda yapılan incelemede kadınların çekilmiş yakın plan fotoğraf ve görüntüleri bulundu.

        Kadınlardan S.Ö., tanımadığı E.K.’nin kendisini cep telefonu ile izinsiz görüntü ve fotoğraflarını çektiğini belirterek, şikayetçi oldu. İlçede inşaatlarda çalışan evli ve 9 çocuk babası E.K. ise ifadesinde, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini belirterek, kadınları değil, denizdeki gemileri çektiğini söylediği öğrenildi. E.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz
        Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristler etkisiz
        Saldırgana ev hapsi verildi
        Saldırgana ev hapsi verildi
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
        Orman yangınlarıyla mücadelede son durum: Yangınların 3'ü kontrol altında
        Aydemir Akbaş'a veda
        Aydemir Akbaş'a veda
        Bordür taşlarına çarpan çift hayatını kaybetti!
        Bordür taşlarına çarpan çift hayatını kaybetti!
        İstanbul'da bilimsel çalışmaya konu olan olay: 6 gün boyunca başından ayrılmadı
        İstanbul'da bilimsel çalışmaya konu olan olay: 6 gün boyunca başından ayrılmadı
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 32. Ayçiçeği Festivalinde Eypio ve Zara konser verdi
        Tekirdağ'da 32. Ayçiçeği Festivalinde Eypio ve Zara konser verdi
        Kapaklı'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Kapaklı'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da 250 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 250 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da "Hasat Bayramı" etkinliği düzenledi
        Tekirdağ'da "Hasat Bayramı" etkinliği düzenledi
        Beşiktaş'ta cipiyle yol kenarında yürüyen kadına çarpan zanlı Tekirdağ'da t...
        Beşiktaş'ta cipiyle yol kenarında yürüyen kadına çarpan zanlı Tekirdağ'da t...