Evde otururken pencereden pompalı tüfekle açılan ateşte öldü

Polis, evde bulunan İbrahim K. ve Okay A.'nın ifadesine başvurdu. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece yarısı sıralarında Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde meydana geldi. Fırat Irmak, İbrahim K. ve Okay A., tek katlı evde otururken, pencereden yaklaşan kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Irmak, olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşları ise yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Irmak'ın cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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