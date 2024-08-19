Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Evde otururken pencereden pompalı tüfekle açılan ateşte öldü

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde tek katlı evde arkadaşlarıyla oturan Fırat Irmak (35), pencereden pompalı tüfekle açılan ateşte öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 14:03 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde otururken pencereden pompalı tüfekle açılan ateşte öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde tek katlı evde arkadaşlarıyla oturan Fırat Irmak (35), pencereden pompalı tüfekle açılan ateşte öldü.

        Olay, gece yarısı sıralarında Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde meydana geldi. Fırat Irmak, İbrahim K. ve Okay A., tek katlı evde otururken, pencereden yaklaşan kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Irmak, olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşları ise yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Irmak'ın cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Polis, evde bulunan İbrahim K. ve Okay A.'nın ifadesine başvurdu. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        Gaziosmanpaşa'yı ayağa kaldıran taciz iddiası: Döner bıçaklı kavga
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        Dilan Polat'a tahliye kararı
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        İlkay Gündoğan kabul etti!
        Türkiye'de "genç koroner kalp hastası" oranı yüzde 20'lere çıktı
        Türkiye'de "genç koroner kalp hastası" oranı yüzde 20'lere çıktı
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Alışverişin yeni mekânı sosyal medya!
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur?
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Yunus balığı nerede?
        Yunus balığı nerede?
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi: "Akrabalarıma yedirecektim"
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        YKS’de ilk 100’ün 25’i aynı üniversitede buluştu
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        Sol bek bileti Şampiyonlar Ligi'nde
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Sedan modellerin fişini çekiyor
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Tekirdağ'da tabancayla vurulan CHP'li meclis üyesi ağır yaralandı
        Tekirdağ'da tabancayla vurulan CHP'li meclis üyesi ağır yaralandı
        Tekirdağ'da silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı
        Tekirdağ'da silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı
        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 4 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 4 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince kadınlara KADES uygulaması anlatıldı
        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince kadınlara KADES uygulaması anlatıldı
        Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin oldu
        Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin oldu