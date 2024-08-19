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        Arıza gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan işçi öldü

        TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde elektrik dağıtım şirketi çalışan Tayfun Öztürk (40), arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:52 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:55
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        Arıza gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan işçi öldü
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        TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde elektrik dağıtım şirketi çalışan Tayfun Öztürk (40), arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp, hayatını kaybetti.

        Hayrabolu'nun Alpullu Caddesi’nde yaşanan elektrik arızasını gidermek için bölgeye saat 14.00 sıralarında Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi. Kurumun bakım ve arıza biriminde görevli Tayfun Öztürk, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Yere düşen Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Tayfun Öztürk'ün cansız bedeni Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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