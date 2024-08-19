Tekirdağ'da plastik fabrikasında yangın
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik fabrikasında yangın çıktı.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan bir plastik fabrikasında saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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