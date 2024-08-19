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        Tekirdağ'da plastik fabrikasında yangın (2)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDITekirdağ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan plastik fabrikasının deposunda başlayan ve tüm fabrikayı saran yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 21:39 Güncelleme: 19.08.2024 - 21:45
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        Tekirdağ'da plastik fabrikasında yangın (2)
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        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

        Tekirdağ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan plastik fabrikasının deposunda başlayan ve tüm fabrikayı saran yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin diğer fabrikalara ilerlemesini önlemek için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Yangında kullanılamaz hale gelen fabrikada itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangın söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de bölgede önlem aldı. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Fatma Çiğdem Baykal da yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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